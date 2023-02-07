Количество заболевших ОРВИ и гриппом превысило в России миллион человек

Общее количество больных гриппом и ОРВИ россиян превысило один миллион человек, сообщил 7 февраля Роспотребнадзор по итогам селекторного совещания главы санитарной службы Анны Поповой с руководителями региональных органов и управлений.

В целом за неделю заболеваемость респираторными инфекциями выросла на 11 %. Из-за сохраняющейся активности вирусов гриппа и ОРВИ Попова распорядилась продолжать противоэпидемические мероприятия в регионах.

"Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, в структуре которых более 65 % находок приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы", — отметили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 33 %. В целом же за пятую неделю 2023 года в стране зафиксировано более 60 тысяч новых пациентов с ковидом. Лидирующим по распространению по-прежнему остается штамм "омикрон".