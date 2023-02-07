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Новости 12:15

Глава СПЧ предложил ввести разрешения на владение бойцовскими собаками

фото ЗакС политика Глава СПЧ предложил ввести разрешения на владение бойцовскими собаками

Желающие владеть собаками бойцовских пород россияне должны получать разрешение на это по аналогии с получением лицензии на владение оружием, полагает глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Правилами содержания четвероногих официальный правозащитник озаботился после нападения собаки на четырехлетнюю девочку в подмосковном Пушкино, произошедшего 3 февраля.

Как рассказали 7 февраля в пресс-службе СПЧ, недовольство Фадеева вызвала реакция хозяйки пса, пообещавшей впредь не отправлять на прогулку с животным своего сына. Как сообщалось ранее, мальчик гулял с собакой, когда та заметила бегущих детей и кинулась за ними, покусав в итоге ребенка

"Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А "игривого щенка" теперь придется держать на цепи или даже усыпить", — объявил Фадеев.

В ближайшее время СПЧ намерен провести с экспертами обсуждение темы содержания бойцовских собак. Целью консультаций станет "выработка конкретных предложений по решению этой давно назревшей проблемы", заявили в пресс-службе Совета.


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