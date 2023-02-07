Глава СПЧ предложил ввести разрешения на владение бойцовскими собаками

Желающие владеть собаками бойцовских пород россияне должны получать разрешение на это по аналогии с получением лицензии на владение оружием, полагает глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Правилами содержания четвероногих официальный правозащитник озаботился после нападения собаки на четырехлетнюю девочку в подмосковном Пушкино, произошедшего 3 февраля.

Как рассказали 7 февраля в пресс-службе СПЧ, недовольство Фадеева вызвала реакция хозяйки пса, пообещавшей впредь не отправлять на прогулку с животным своего сына. Как сообщалось ранее, мальчик гулял с собакой, когда та заметила бегущих детей и кинулась за ними, покусав в итоге ребенка

"Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А "игривого щенка" теперь придется держать на цепи или даже усыпить", — объявил Фадеев.

В ближайшее время СПЧ намерен провести с экспертами обсуждение темы содержания бойцовских собак. Целью консультаций станет "выработка конкретных предложений по решению этой давно назревшей проблемы", заявили в пресс-службе Совета.