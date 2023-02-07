Госдума одобрила введение штрафов за отказ предоставить информацию об аудитории сайтов

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы за отказ предоставить сведения об аудитории информационных ресурсов в интернете, сообщило 7 февраля ТАСС. Также законопроект предусматривает санкции за отказ размещать социальную рекламу.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие наказание владельцев сайтов за неисполнение обязанности по допуску уполномоченного органа к исследованию информации о посетителях ресурсов. Физлиц предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц — до 200 тысяч, а юридических — до одного миллиона рублей.

Также проект вводит ответственность за неисполнение обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы. В частности, речь идет о нарушении требования сообщать оператору соцрекламы сведения об объемах, способах, формах и средствах ее распространения на инфоресурсах. Кроме того, наказание полагается за отказ бесплатно распространять социальную рекламу в пределах 5 % от всей рекламы на ресурсе.

Максимальный размер штрафов за нарушения в сфере социальной рекламы аналогичен величине штрафов за недопуск контролирующих органов к метрикам сайтов.