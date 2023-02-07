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Новости 14:19

Госдума одобрила введение штрафов за отказ предоставить информацию об аудитории сайтов

фото ЗакС политика Госдума одобрила введение штрафов за отказ предоставить информацию об аудитории сайтов

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы за отказ предоставить сведения об аудитории информационных ресурсов в интернете, сообщило 7 февраля ТАСС. Также законопроект предусматривает санкции за отказ размещать социальную рекламу.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие наказание владельцев сайтов за неисполнение обязанности по допуску уполномоченного органа к исследованию информации о посетителях ресурсов. Физлиц предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц — до 200 тысяч, а юридических — до одного миллиона рублей.

Также проект вводит ответственность за неисполнение обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы. В частности, речь идет о нарушении требования сообщать оператору соцрекламы сведения об объемах, способах, формах и средствах ее распространения на инфоресурсах. Кроме того, наказание полагается за отказ бесплатно распространять социальную рекламу в пределах 5 % от всей рекламы на ресурсе.

Максимальный размер штрафов за нарушения в сфере социальной рекламы аналогичен величине штрафов за недопуск контролирующих органов к метрикам сайтов.


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