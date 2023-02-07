На юго-востоке Петербурга полиция вмешалась в конфликт жильцов и управляющей компании

В Петербурге владельцы квартир в жилом комплексе "Легенда Дальневосточного" не могут добиться ухода управляющей компании. Как сообщает издание 78.ru, представители компании "Легенда комфорт" продолжают контролировать ЖК, несмотря на решение Государственной жилой инспекции о его передаче группе компаний "Эквида". Лицензия на управление многоэтажками, выданная последней, вступила в силу с 1 февраля.

На место конфликта во вторник, 7 февраля, прибыла полиция.

Ранее жильцы безуспешно жаловались на действия "Легенды комфорт" и в МВД, и в прокуратуру. Они утверждают, что представители компании никого не пускают в помещения и отказываются их покидать.