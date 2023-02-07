Глава Карелии Парфенчиков: Мы сумели извлечь максимальную выгоду из кризиса

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков на пресс-конференции "Интерфакса" 7 февраля рассказал об успехах региона в 2022 году на фоне зарубежных санкций. Он заявил, что в Карелии увеличили поддержку бизнеса, взаимодействие с другими регионами России и создали новые производства.

- Самое главное: мы сумели извлечь максимальную выгоду из кризиса. Действительно, кризис - это не только проблемы, это и возможности. Карельские предприниматели за счет создаваемых благоприятных условий, в том числе для размещения инвестиций, смогли занять ниши, освободившиеся после ухода европейских и западных компаний, - сказал Парфенчиков.

По его словам, раньше цельнолитые блоки для дизелей производились в Германии, а сейчас их выпускает лительный завод в Карелии. Глава региона добавил, что не было допущено приостановки производств в республики, кроме одного зарубежного.

София Саттарова