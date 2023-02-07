Глава Карелии Парфенчиков заявил о рекордно низком уровне безработицы в регионе за 15 лет

Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в регионе зафиксировали самый низкий уровень безработицы за последние 15 лет. Об этом он заявил на пресс-конференции "Интерфакса" 7 февраля.

По итогам сентября - ноября 2022 года уровень безработицы в субъекте составил 5,9%, сказал Парфенчиков. Он уточнил, что в I квартале 2022 года показатель был равен 6,3%.

По словам главы Карелии, в регионе также существует недостаток рабочей силы, особенно квалифицированной. В субъекте сейчас 7,5 тысячи вакансий, уточнил Парфенчиков.

София Саттарова