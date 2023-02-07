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Новости 15:23

Глава Карелии Парфенчиков заявил о рекордно низком уровне безработицы в регионе за 15 лет

фото ЗакС политика Глава Карелии Парфенчиков заявил о рекордно низком уровне безработицы в регионе за 15 лет

Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в регионе зафиксировали самый низкий уровень безработицы за последние 15 лет. Об этом он заявил на пресс-конференции "Интерфакса" 7 февраля. 

По итогам сентября - ноября 2022 года уровень безработицы в субъекте составил 5,9%, сказал Парфенчиков. Он уточнил, что в I квартале 2022 года показатель был равен 6,3%.

По словам главы Карелии, в регионе также существует недостаток рабочей силы, особенно квалифицированной. В субъекте сейчас 7,5 тысячи вакансий, уточнил Парфенчиков. 

 

София Саттарова


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