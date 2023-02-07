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Новости 15:52

Петербургскую улицу хотят назвать именем космонавта Гречко

фото ЗакС политика Петербургскую улицу хотят назвать именем космонавта Гречко

Безымянный проезд в Московском районе Петербурга может получить имя советского космонавта, уроженца Ленинграда Георгия Гречко (1931-2017). Инициатива отражена в проекте постановления Смольного, проходящего антикоррупционную экспертизу.

В том же документе предлагается присвоить названия другим безымянным проездам в районе. Так, на карте могут появиться улица Струве, Орбитальная и Меридианная улицы. Все они в случае утверждения нормативного акта сконцентрируются в исторической местности Средняя Рогатка. Топонимическая комиссия одобрила перечисленные инициативы на заседании в декабре.

Ранее именем Гречко, дважды признанного Героем Советского Союза, назвали школу № 525 на проспекте Космонавтов.


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