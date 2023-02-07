Сквер у станции Удельная перестал считаться памятником

Зеленая зона возле железнодорожной станции Удельная в Петербурге больше не числится в реестре региональных памятников КГИОП, о чем сообщает издание "Канонер".

Экспертиза сочла, что территория напротив дома №18 по Фермскому шоссе уже почти целое столетие не соответствует исторической планировке.

Первоначально сквер был разбит в 1860-х годах как "сад при Охотничьем доме удельного ведомства", однако к 1930-м годам его облик существенно поменялся.

Сохранившиеся до наших дней зеленые насаждения, по мнению комитета, представляют собой недостаточную ценность для содержания под государственной охраной.