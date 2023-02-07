Глава ВТБ объяснил убытки банка поведением клиентов в начале спецоперации

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин рассказал о проблемах, с которыми его организация столкнулась по итогам прошлого года. За 2022 год банк не опубликовал финансовых результатов, однако известно, что год стал для него убыточным.

Свой вклад в положение дел, по оценке Костина, внесли клиенты, массово снимавшие наличные в первые дни военной спецоперации на Украине. Данные главы ВТБ гласят, что с 24 февраля по 10 марта со счетов было снято порядка 26 млрд долларов.

"И поскольку у нас таких средств не имелось у самих, мы вынуждены были пойти на рынок и покупать их, а если вы посмотрите средневзвешенную цену за этот период или курс, он был свыше 101 рубля за доллар. И вот эта разница между сегодняшними 70 рублями и 100 дает нам основной на сегодня убыток, но мы считаем это оправданным", - приводит его суждение "Интерфакс".

Нынешний год банк Костина начал в плюсе и, согласно его прогнозу, способен будет продемонстрировать положительные результаты, сопоставимые с итогами 2021 года. Тогда ВТБ заработал 320 млрд рублей.

фото: kremlin.ru