Взрыв газа в Тульской области унес жизни не менее пятерых человек

В городе Ефремов Тульской области 7 февраля обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, о чем сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Вскоре прокуратура по региону подтвердила, что имел место взрыв бытового газа.

Спасатели в настоящее время заняты разбором завалов, на место происшествия выехали криминалисты. По предварительным данным, при взрыве погибли пятеро граждан.

В декабре Совфед анонсировал внесение поправок в законодательство, касающихся проверок газового оборудования в жилом фонде. Инициативе предшествовал взрыв газа в многоэтажке в Нижневартовске, тоже обернувшийся человеческими жертвами.