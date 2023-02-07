"Газпром-Медиа Холдинг" больше не сотрудничает с Google

Блокировка телеканалов ТНТ и НТВ на видеохостинге YouTube, случившаяся прошлой весной, привела к прекращению сотрудничества между "Газпром-Медиа Холдингом" и Google. На заявление российской компании ссылается РИА Новости.

"Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно", - считают его авторы.

Компания связывает большое будущее с подконтрольной ей площадкой RuTube, отмечая ее стремительное развитие. Утверждается, что за год аудитория хостинга выросла втрое.

Ранее пользователи социальных сетей заметили, что с 1 февраля некоторые медиапроекты, входящие в "Газпром-Медиа Холдинг", перестали загружать на YouTube новые видеозаписи.