Новым начальником УМВД по Красногвардейскому району Петербурга стал полковник Андрей Василенко

У управления МВД по Красногвардейскому району Северной столицы появился новый руководитель — полковник полиции Андрей Василенко, передаёт "Фонтанка". Он пришёл на смену коллеге из Москвы, которому на сегодняшний день подведомственны два других управления городского главка.

Василенко вступил в должность 8 февраля. До текущего назначения он являлся руководителем ОМВД Ломоносова. В свою очередь главой управления по Красногвардейскому району был силовик из команды начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина — полковник полиции Илья Ильин.

Некоторое время назад Ильин получил пост замглавы руководителя петербургской полиции по оперативной работе. В его ведении находится всё управление экономической безопасности и противодействия коррупции и управление уголовного розыска.