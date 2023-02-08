Коммунальная авария на Обводном канале ограничила движение и "охладила" дома

В Петербурге на Обводном канале произошла авария на теплосети на участке от Лермонтовского проспекта до Дровяной улицы, на дороге выставили защитные ограждения, закрыв проезд по одной полосе. Фотографиями с мест событий поделились очевидцы в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" во "ВКонтакте". В обозначенной зоне утром среды, 8 февраля, образовалась пробка.

В компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" поспешили отчитаться, что на набережной Обводного канала, 177, лит. А, был выявлен дефект на трубопроводе, подающем горячую воду.

"Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода", — известили в "Теплосети".

Работы по устранению дефекта проводятся в период с 4:50 8 февраля до 0:50 следующего дня, 9 февраля. В зоне аварии находится 281 здание.

На период, когда специалисты будут проводить ремонт сети, "прекращается циркуляция теплоносителя, отопление обеспечивается по резервной схеме с возможным ограничением для некоторых зданий".

Управляющим компаниям рекомендовано проводить постоянный мониторинг систем отопления и по необходимости проводить "замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления".