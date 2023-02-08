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Новости 10:38

Смольный готов потратить на патриотические праздники 17 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный готов потратить на патриотические праздники 17 млн рублей

Комитет по культуре Смольного ищет некоммерческие организации (НКО), которым будут предоставлены субсидии на проведение в текущем году Дня России, 12 июня, и Дня народного единства, 4 ноября. Внимание на это обратил "Деловой Петербург".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 марта. Подряд может получить как одна НКО на оба праздника, так и две разные на каждый по отдельности. Общая сумма, которую готов выделить Смольный на одно торжество, — 8,7 млн рублей.

Городская администрация проводит подобный аукцион уже четвёртый год подряд. На протяжении трёх лет победителем становилась петербургская общественная организация развития социально значимых программ в области культуры "Звезда надежды". Она проводила как День России, так и День народного единства.

В разговоре с "ДП" глава НКО Елена Лысенко сообщила, что они пока не решили, будут ли в этом году участвовать в борьбе за подряд. Также она полагает, что предлагаемую за проведение праздников сумму Смольному следует увеличить.

"В рамках реалий сегодняшнего дня имеет большое значение развитие и поддержка патриотических мероприятий среди широкого круга населения, с ориентацией на все возрастные категории", — представила свою позицию директор "Звезды надежды".


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