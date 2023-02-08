Смольный готов потратить на патриотические праздники 17 млн рублей

Комитет по культуре Смольного ищет некоммерческие организации (НКО), которым будут предоставлены субсидии на проведение в текущем году Дня России, 12 июня, и Дня народного единства, 4 ноября. Внимание на это обратил "Деловой Петербург".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 марта. Подряд может получить как одна НКО на оба праздника, так и две разные на каждый по отдельности. Общая сумма, которую готов выделить Смольный на одно торжество, — 8,7 млн рублей.

Городская администрация проводит подобный аукцион уже четвёртый год подряд. На протяжении трёх лет победителем становилась петербургская общественная организация развития социально значимых программ в области культуры "Звезда надежды". Она проводила как День России, так и День народного единства.

В разговоре с "ДП" глава НКО Елена Лысенко сообщила, что они пока не решили, будут ли в этом году участвовать в борьбе за подряд. Также она полагает, что предлагаемую за проведение праздников сумму Смольному следует увеличить.

"В рамках реалий сегодняшнего дня имеет большое значение развитие и поддержка патриотических мероприятий среди широкого круга населения, с ориентацией на все возрастные категории", — представила свою позицию директор "Звезды надежды".