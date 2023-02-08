В Ленобласти выдадут ключи дольщикам проблемного ЖК "Чистый ручей"

На территории Ленинградской области продолжаются работы по ликвидации проблемных долгостроев. На сей раз обрадовали жителей Всеволожского района, купивших квартиры в ЖК в Сертолово, но так и не получивших своих ключей.

В среду, 8 февраля, в пресс-службе администрации региона известили, что в эксплуатацию ввели пятый корпус жилого комплекса "Чистый ручей". Его возведение началось ещё в 2016 году. Ключи в итоге выдадут 500 дольщикам.

Начинавшую строительство обозначенного ЖК компанию "Петрострой", которая собиралась возвести ещё школу на 825 мест, ранее признали банкротом.

Работы над продолжением строительства ЖК "Чистый ручей" возобновились в 2021 году за счёт привлечения сторонних инвестиций.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"