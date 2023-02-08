Коммунальщиков обязали привести в порядок особняк Карамзина на Большой Морской улице

Чиновники из КГИОП совместно с представителями прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга проверили условия содержания исторического памятника на Большой Морской улице, 55А: особняка Карамзина (Коровиной) с дворовыми флигелями. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, здание, обслуживаемое ООО "ЖКС №1 Адмиралтейского района", пребывает в неудовлетворительном состоянии. Дефекты обнаружились в дверных и оконных проемах.

"Со стороны Почтамтского переулка дверное заполнение в парадную лицевого фасада не соответствует общему архитектурно-художественному решению", - говорится, в частности, об итогах инспекции.

Начальник коммунальной службы получил прокурорское представление и в ближайшее время должен будет устранить нарушения. Ведомство взяло на контроль привлечение виновных к ответственности.

Дом Карамзина (Коровиной) в стиле неоренессанс построили в середине XIX века по проекту Гарольда Боссе и перестроили в самом начале XX века. Он внесен в список объектов культурного наследия федерального значения.