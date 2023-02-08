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Муниципал 11:27

Вернувшийся из зоны СВО депутат МО "Шувалово-Озерки" покинул ЛДПР

фото ЗакС политика Вернувшийся из зоны СВО депутат МО "Шувалово-Озерки" покинул ЛДПР

Депутат муниципального совета МО "Шувалово-Озерки" Михаил Тихонов 7 февраля попросил исключить его из ЛДПР. Фотографию заявления о выходе из партии мундеп опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

"Данное решение не спонтанно, но прочувствовано. Более не вижу и не чувствую ЛДПР в себе, да и любую другую партию из представленных в Думе и ЗакСе. Принял решение депутатствовать пока на беспартийной основе", - прокомментировал Тихонов.

Он отметил, что на принятие решения повлияло и участие в специальной военной операции. Депутат вернулся из зоны СВО в январе. 

"Снимаю шляпу перед гением Владимира Вольфовича! Именно он показал мне истинный патриотизм политика и умение идти до конца с верой в свою мечту, как бы тебя не "били"!" - поблагодарил мундеп.

Тихонов напомнил, что был членом ЛДПР последние 3,5 года.

Фото: ВКонтакте/Михаил Тихонов


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