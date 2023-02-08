Санитар Мариинской больницы стал фигурантом уголовного дела после удара пациента кулаком в лицо

Сотрудника Мариинской больницы будут судить по уголовной статье о причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК) из-за нападения на пациента, передаёт "Фонтанка" в среду, 8 февраля.

После случившегося санитара уволили из медицинского учреждения. Самого его после допроса отпустили под подписку о невыезде.

ЧП в Мариинке случилось неделю назад. Бизнесмена доставили в больницу после стычки с охранниками одного из городских ночных клубов, куда он безуспешно пытался попасть. Усмирить нрав посетителя удалось только после применения перцового баллончика, от которого ему стало плохо, в связи с чем на место была вызвана скорая помощь.

В больнице пациента поместили в изолятор, что привело его в крайнее негодование. Попытавшись покинуть место своего заключения, он получил удар кулаком в лицо от санитара, после чего упал в обморок. Проведённое впоследствии КТ выявило у него перелом челюсти. Также бизнесмен сообщил полиции о пропаже денег из своего кошелька.