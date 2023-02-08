ЗакС может попросить Госдуму защитить управляющие компании от банкротства

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 8 февраля раскритиковали инициативу постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды о банкротстве организаций, управляющих многоквартирным домом. Парламентариям предложили пересмотреть критерии признания управляющих компаний банкротами. Несмотря на длительное обсуждение, проект постановления приняли в первом чтении, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Согласно предложению, организациям хотят разрешить погашать долг в течение 1,5 лет, а не двух месяцев, как сейчас. Депутат Борис Зверев, который до избрания длительное время возглавлял ТСЖ, рассказал, что управляющие компании поставлены в жесткие рамки. Часто, по словам парламентария, УК вынуждены нести ответственность за своих поставщиков и не имеют злого умысла. В противном случае, считает депутат, несправедливое банкротство организаций может спровоцировать волнения среди граждан. Инициатива же, по его словам, направлена на стабильную работу управляющих компаний. Согласно предложению, поводом для банкротства может стать задолженность в размере не менее половины от выручки. Сейчас максимальный порог установлен в размере 300 тысяч.

К избранному от компартии депутату Звереву возникли вопросы почти у всех членов фракции КПРФ. Депутат Дмитрий Дмитриев поинтересовался у выступающего, сколько управляющих компаний в Петербурге были вынуждены обанкротиться в 2022 году. Зверев пояснить не смог. Похожий вопрос задала Ирина Иванова, расширив период банкротств УК до трех лет. Ответа все равно не поступило. Вопросы также появились у Александра Рассудова и лидера фракции Романа Кононенко. Депутат Алексей Зинчук назвал предложение бывшего соратника по фракции "позором".

Депутат от "Единой России" Наталия Астахова высказала мнение, что подобное предложение может помочь недобросовестным руководителям организаций избегать ответственности. Зверев ответил, что не согласен с такой точкой зрения. Единоросс Алексей Цивилев заявил, что предложение Зверева абсолютно не соответствует нынешней повестке города. Он по личному опыту знает, что многие неблагонадежные компании специально объявляют себя банкротами, чтобы лишить возможности жителей сменить УК.

"Против" проекта постановления проголосовало 12 депутатов, а "за" - 31. Сперва на поправки Зверев хотел выделить два месяца, но после замечаний коллег решил увеличить срок до трех месяцев.

Константин Леньков