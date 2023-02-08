Смольный объявил жёлтый уровень опасности в Петербурге из-за порывистого ветра

Администрация Северной столицы в очередной раз объявила жёлтый уровень погодной опасности ввиду ухудшения погодных условий, информирует в среду, 8 февраля, пресс-служба Смольного.

Согласно прогнозам синоптиков, 9 февраля с 9 до 13 часов в отдельных района города скорость ветра будет достигать от 15 до 17 метров в секунду.

В Смольном попросили горожан учитывать погодные условия и избегать в это время нахождения под ненадёжными конструкциями. Автомобилистов в свою очередь также предупредили о высоких рисках ДТП из-за сильного ветра.

Жёлтый уровень означает потенциально опасную погоду.