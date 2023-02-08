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Новости 12:43

Депутаты приняли в первом чтении закон о поддержке санитарно-просветительских НКО

фото ЗакС политика Депутаты приняли в первом чтении закон о поддержке санитарно-просветительских НКО

Законодательное собрание Петербурга 8 февраля в первом чтении приняло законопроект, направленный на поддержку НКО, которые занимаются санитарно-гигиеническим просвещением, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Законопроектом предлагается расширить перечень организаций которым может оказываться поддержка. Также документ предполагает наделить правительство города полномочиями в сфере охраны здоровья по разработке и реализации этой поддержки. 

- В современных условиях это крайне важно. Нам понятна и объективность, и актуальность. и своевременность этих изменений, - сказал депутат Всеволод Беликов

По словам единоросса, среди получателей поддержки могут быть волонтеры-медики и "Красный крест". 

Предложение поддержали единогласно. 

Константин Леньков


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