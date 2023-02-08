Депутаты приняли в первом чтении закон о поддержке санитарно-просветительских НКО

Законодательное собрание Петербурга 8 февраля в первом чтении приняло законопроект, направленный на поддержку НКО, которые занимаются санитарно-гигиеническим просвещением, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Законопроектом предлагается расширить перечень организаций которым может оказываться поддержка. Также документ предполагает наделить правительство города полномочиями в сфере охраны здоровья по разработке и реализации этой поддержки.

- В современных условиях это крайне важно. Нам понятна и объективность, и актуальность. и своевременность этих изменений, - сказал депутат Всеволод Беликов.

По словам единоросса, среди получателей поддержки могут быть волонтеры-медики и "Красный крест".

Предложение поддержали единогласно.

Константин Леньков