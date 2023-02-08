Матвиенко и Клишаса попросили узаконить онлайн-торговлю алкоголем по QR-кодам

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к сенаторам Валентине Матвиенко и Андрею Клишасу с предложением легализовать в России дистанционную реализацию спиртных напитков, о чем пишут "Известия".

Предотвратить возможную продажу алкоголя несовершеннолетним призвана система QR-кодов и использование сайта Госуслуг при покупке. По мнению бизнес-сообщества, в таком случае риск мошенничества и доставки спиртного подросткам равен нулю, тогда как законодательная инициатива способна улучшить положение российских компаний. В Совфеде к идее относятся двояко, настаивая на том, что здоровье граждан превыше всего.

"Если будет предложена понятная для государства и граждан схема, обеспечивающая контроль как за возрастом потребителя услуг, так и за качеством самой продукции, если интернет-торговля алкоголем приведет к ликвидации теневого рынка, то я не вижу никаких препятствий, чтобы подробного рода ограничения снять", - обозначил свою позицию журналистам Клишас.

Отметим, что Минфин выступает за разрешение онлайн-торговли алкоголем несколько последних лет, но сталкивается с возражениями от Минздрава. Последняя правительственная инициатива предполагала легализацию дистанционной продажи отечественного вина, однако до ее воплощения дело так и не дошло.