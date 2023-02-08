Представитель МИД в Петербурге: Отношения со странами Балтии и Скандинавии разрушены по их вине

Представитель МИД России в Петербурге Владимир Запевалов на пресс-конференции "Интерфакса" 8 февраля рассказал о взаимодействии с консульствами других стран. Он сообщил, что как таковых отношений с ближайшими соседями - странами Балтии и Скандинавии - у Петербурга сейчас нет.

- В настоящее время разрушены полностью все приграничные программы, всё приграничное сотрудничество. И это, в первую очередь, всё по вине наших партнеров из Евросоюза, - заявил Запевалов.

Он уточнил, что российская сторона "вынуждена был принять ответные меры" по закрытию генеральных консульств Бельгии, Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы. Пи этом Запевалов добавил, что сотрудничество со всеми странами ЕС не прекратилось: их представителей перестали приглашать на официальные мероприятия, но рабочие вопросы продолжают решаться.

София Саттарова