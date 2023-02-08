В 2023 году в Петербурге обустроят более 30 новых детских площадок

В нынешнем году в городе на Неве благоустроят свыше 60 общественных пространств. Сделано это будет в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", известили в пресс-службе Смольного.

В частности, в Петербурге появится 30 новых детских площадок. Их откроют в том числе в парке Авиаторов, сквере Раисы Штрейс, на берегу Финского залива в Стрельне и в Любашинском саду.

Комментируя обозначенные планы, градоначальник Северной столицы Александр Беглов отметил, что ежегодно на реализацию данных проектов город выделяет всё больше средств.

"Новые пространства для благоустройства выбираем по результатам рейтинговых голосований, в которых могут принять участие все жители города. Мнение петербуржцев обязательно учитываем", - заявил Беглов.

Кроме того, в 2023 году 63 муниципальных образования получат субсидии, которые должны пойти на благоустройство и озеленение местности. В рамках выделяемых средств, среди прочего, установят 150 новых детских площадок.