Из-за санкций в России возник дефицит оболочки для колбасных изделий

Одним из последствий западных санкций стал возникший в России дефицит оболочки для колбасных изделий, о чем пишут "Известия". Спикеры издания, представляющие эту отрасль бизнеса, отмечают важность появившейся проблемы, поскольку именно с оболочкой во многом связана узнаваемость брендов. Самой качественной часто называют фиброузную оболочку, не выпускаемую в России.

"Она (проблема - прим. ЗАКС.Ру) возникла еще в прошлом году с одного из пакетов санкций ЕС, а в следующих пакетах санкционный список расширялся по новым артикулам этого сырья", - рассказал совладелец компании "Окраина" Виталий Деледивка.

В результате многие из коммерсантов пошли по пути параллельного импорта, из-за чего усложнилась логистика и выросли издержки. Опрошенные газетой производители мясной продукции, несмотря на трудности, пока не планируют повышать цены. Между тем, качество оболочки, выпускаемой внутри страны на заводах "Белкозин" и "Атлантис-Пак", устраивает их не вполне.

Производители из "Национального союза мясопереработчиков" (НСМ) обратились в кабинет министров с просьбой продлить для них на весь 2023 год действие краткосрочных льготных и инвестиционных кредитов. Минпромторг и Минсельхоз пока не дали на это однозначного ответа. С точки зрения чиновников, в общем и целом предприятия отрасли имеют все необходимое для стабильной работы.