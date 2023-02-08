ЗакС Петербурга в первом чтении поддержал закон о грантах на "традиционную" соцрекламу

Законодательное собрание Петербурга на заседании 8 февраля в первом чтении поддержало законопроект о предоставлении городских грантов на социальную рекламу на тему сохранения традиционных ценностей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Авторы законопроекта черпали вдохновение из указа президента об основах государственной политики в этой сфере.

Предложение внесено депутатом-единороссом Всеволодом Беликовым. Он хочет закрепить в городском законе о грантах на соцрекламу пункты из прошлогоднего указа президента Владимира Путина. В частности, парламентарий считает нужным выделять средства налогоплательщиков на популяризацию сохранения и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области образования и воспитания. Также в документе упоминается противодействие рискам, связанным с распространением деструктивной идеологии, и защита исторической правды с противодействием фальсификации истории.

"Под деструктивной идеологией для целей настоящей статьи понимается идеологическое и психологическое воздействие на граждан, которое ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей", - говорится в тексте документа.

Депутата Всеволода Беликова, который представлял законопроект, спросили, с какими деструктивными направлениями собираются бороться с помощью с помощью такой рекламы. Одним из них, по словам единоросса, станет пропаганда ЛГБТ. "Яблочник" Борис Вишневский попросил объяснить, что такое "историческая правда". Докладчик пояснил, что правду будет определять экспертная комиссия при комитете Смольного по печати. Дальнейшие попытки парламентариев задать похожие вопросы обернулись неудачей.

Против принятия законопроекта выступил Вишневский, который высказался за финансирование на поддержку истории, а не "пропаганду".

- А мы видим, как законами постоянно ограничиваются права граждан, и даже человеческая жизнь для нынешней власти мало чего стоит. И нам все чаще рассказывают, что нет лучшей доли, чем отдать ее за государственные интересы, которые в список традиционных ценностей точно не входят. И вообще, как написано у Фридриха Дюрренматта, "мы столько раз жертвовали собой для государства, что пора бы государству пожертвовать собой для нас", - сказал "яблочник".

Лидер фракции КПРФ в парламенте Роман Кононенко поддерживает идею сохранения исторического наследия, но формулировки предложенного законопроекта вызывают у него сомнения. Тратить бюджетные средства на это он не рекомендует. Его коллега по фракции Александр Рассудов выступил в поддержку только одного пункта из законопроекта - популяризации науки.

Не смогла поддержать инициативу и вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина, которая считает, что социальная реклама не должна разобщать общество.

- У меня душа не лежит к сегодняшнему документу. Я сейчас не буду спорить об исторической правде, о тех острых вещах ,которые чувствительные и болезненные для нас. Хочу просто напомнить, что такое социальная реклама. <...> Она направлена на достижение общих целей. Она не может вызывать дискуссию. Вот это тот принцип "Любить - хорошо, не любить - плохо" - единственная форма рекламная, которая абсолютно одинаково воспринимается аудиторией, - сказала Шишкина.

Некоторые из предложенных проектом тезисов уже закреплены в региональном законе. Сейчас гранты на социальную рекламу выдаются по десяти направлениям. Помимо укрепления семейный ценностей, патриотического воспитания и воинских традиций, Петербург распределяет гранты на профилактику СПИД, наркомании, гармонизацию межнациональных отношений и поддержание чистоты на улицах города. Другие актуальные направления могут быть предложены по решению правительства Петербурга.

Законопроект поддержало 34 депутатов. "Против" выступили 14 человек.

Спикер парламента Александр Бельский ещё до заседания писал в своих социальных сетях, что считает законопроект необходимым и своевременным.

"Мы видим, с каким упорством идет охота за молодежью. Под видом либеральной, якобы прогрессивной повестки пропагандируются совершенно чуждые нашему народу отношения. Это убийственно для семьи, веры, культуры — всего, что связывает наш социум", - писал Бельский в Telegram.

Константин Леньков