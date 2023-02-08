Журналиста Николая Сванидзе вывели из искусственной комы

Попавшего в больницу в тяжёлом состоянии журналиста, экс-члена президентского Совета по правам человека Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, уведомил РИА Новости бывший члени СПЧ Игорь Каляпин.

Некоторое время назад глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев известил, что состояние правозащитника тяжёлое.

"Я знаю, что его вывели из искусственной комы", - поделился Каляпин, уточнив, что Сванидзе находится в инфекционном стационаре.

О госпитализации журналиста с отёком лёгких стало известно 6 февраля.