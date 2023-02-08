В Риге арестовали студентку СПбГУ по статье о помощи иностранному государству

Городской суд Риги поместил под арест студентку Санкт-Петербургского государственного университета и гражданку Латвии Татьяну Андриец, информирует 8 февраля партия "Русский союз Латвии" в своём Telegram-канале.

Активистке инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Латвии: ст. 81.1 ("Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики") и ст. 84 ("Нарушение санкций, установленных Советом Безопасности ООН"). По версии службы госбезопасности республики, Андриец является модератором Telegram-канала "Балтийские антифашисты".

"Татьяне назначена мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Наши активисты сегодня были у здания суда, чтобы поддержать товарища, но заседание прошло в удалённом режиме", — рассказали партийцы.

22-летнюю активистку задержала полиция Латвии несколькими днями ранее, 6 февраля. Андриец учится в СПбГУ, домой вернулась на каникулы. В вузе пообещали юридически поддержать свою студентку.