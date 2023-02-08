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Новости 17:40

Смольный через суд требует починить деревянный дом у бывшего Варшавского вокзала

фото ЗакС политика Смольный через суд требует починить деревянный дом у бывшего Варшавского вокзала

Петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников добивается приведения в порядок деревянного здания за бывшим Варшавским вокзалом, имеющего адрес набережная Обводного канала, 116к2. Об этом пишет издание "Канонер".

Иск подан к гражданину по имени Тимур Нарзуллаев, который завладел недвижимостью в 2021 году. До того времени сооружение принадлежало Санкт-Петербургской епархии. Именно при ней случился пожар, причинивший зданию значительный урон, что в Смольном восприняли негативно.

В конце 2010-х годов деревянный дом с более чем столетней историей законсервировали, а после выставили на аукцион. КГИОП требует, чтобы новый владелец провел в нем ремонт в течение двух лет с момента вынесения судебного решения. Здание числится как выявленный объект культурного наследия регионального значения.


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