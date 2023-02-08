"Коломяжское" покупает автомобиль Chery Tiggo за 6,87 млн рублей

Акционерное общество "Коломяжское" объявило запрос котировок на приобретение автомобиля Chery Tiggo, следует из данных сайта госзакупок. Максимальная стоимость указана 6,87 млн рублей.

В закупке указано, что "Коломяжское" хочет Chery Tiggo 7 PRO или эквивалент. Из документов следует, что машина должна быть не позже 2022 года выпуска. Организации нужен автомобиль с бензиновым двигателем, подогревом сидений и климат-контролем. Среди требований к машине указано наличие кожаной отделки сидений и мультимедийной системы.

Также "Коломяжское" хотело приобрести автомобиль Volkswagen Touareg 3. Максимальная стоимость — указана 22,36 млн рублей. Однако позже организация отменила закупку.

Напомним, "Коломяжское" занимается содержанием и уборкой дорог в Выборгском, Приморском и Калининском районе. В том числе, организация очищает улицы от снега.

София Саттарова / Фото: Pixabay