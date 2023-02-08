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Новости 18:07

"Коломяжское" покупает автомобиль Chery Tiggo за 6,87 млн рублей

фото ЗакС политика "Коломяжское" покупает автомобиль Chery Tiggo за 6,87 млн рублей

Акционерное общество "Коломяжское" объявило запрос котировок на приобретение автомобиля Chery Tiggo, следует из данных сайта госзакупок. Максимальная стоимость указана 6,87 млн рублей.

В закупке указано, что "Коломяжское" хочет Chery Tiggo 7 PRO или эквивалент. Из документов следует, что машина должна быть не позже 2022 года выпуска. Организации нужен автомобиль с бензиновым двигателем, подогревом сидений и климат-контролем. Среди требований к машине указано наличие кожаной отделки сидений и мультимедийной системы. 

Также "Коломяжское" хотело приобрести автомобиль Volkswagen Touareg 3. Максимальная стоимость — указана 22,36 млн рублей. Однако позже организация отменила закупку. 

Напомним, "Коломяжское" занимается содержанием и уборкой дорог в Выборгском, Приморском и Калининском районе. В том числе, организация очищает улицы от снега. 

София Саттарова / Фото: Pixabay


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