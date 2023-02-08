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Новости 18:48

У станции метро "Приморская" закрылся торговый центр

фото ЗакС политика У станции метро "Приморская" закрылся торговый центр

Петербургский торговый центр "Приморский", расположенный в здании одноименной станции метро, закрылся для посетителей, о чем сообщает "Деловой Петербург". Помещения в нем принадлежат руководству подземки, и стороны вступили в конфликт из-за условий аренды. По мнению хозяев помещений, арендатор пренебрегал некоторыми обязательствами, в связи с чем договор с ним расторгли.

ГУП "Петербургский метрополитен" еще не решило дальнейшую судьбу освободившихся площадей. Есть вероятность, что их будут использовать для нужд метро.

В здании по адресу улица Одоевского, 29 функционировали, в частности, точки "Мегафона", "Рив Гош" и газетный киоск "Первая полоса". Оказывали в нем и различные услуги.


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