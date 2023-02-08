С Нового года инфляция в России достигла одного процента

Росстат проанализировал изменение цен на потребительском рынке с 31 января по 6 февраля. Товары и услуги всех типов подорожали за выбранный период на 0,26% (неделю назад показатель составил 0,21%). С начала января инфляция ускорилась ровно до 1%.

Наибольший рост в розничной цене снова продемонстрировали овощи и фрукты: огурцы (+12,71%), лук (+11,52%), помидоры (+4,63%), морковь (+2,95%), бананы (+2,42%) и картофель (+1,97%). Наоборот, ощутимее всего остального подешевели за последнюю неделю гречка (-1,01%), черный чай (-0,59%), свинина (-0,53%), курица (-0,33%), сосиски (-0,32%) и пшено (-0,23%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали туалетная бумага (+0,6%), спички (+0,53%), хозяйственное мыло (+0,44%), шампунь (+0,31%), женские колготки (+0,26%) и мужские майки (+0,22%).

Из услуг в пределах одного процента также подорожали мойка автомобилей, стрижка, полет в эконом-классе, пребывание в санатории и пансионате.

Тем временем, из новейшего отчета Минэкономразвития следует, что инфляция в годовом выражении составила 11,72%, а продовольственная — 10,48%.