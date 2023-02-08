В Луге жильцов обветшавших бараков переселили в новые квартиры

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 8 февраля вручил ключи семьям, которые до последнего времени проживали в аварийных бараках, подлежащих расселению. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. По словам Дрозденко, речь идет о пока самом масштабном проекте по переселению людей в истории области. В прошлом году в рамках программы единороссов удалось улучшить условия для 2,5 тысячи человек. Для них соорудили десять многоэтажек.

"Тем более примечательно, что в условиях жесткого санкционного давления строителям пришлось искать аналоги для большей части инженерии и строительных материалов. Почти вся "начинка" дома была произведена в России: от бетона до индивидуальных тепловых пунктов", - прокомментировал он получившееся достижение.

Подрядчиком, который взялся за возведение социального жилья, стала компания "Строитель 47". Первые этажи новостроек адаптированы для граждан с ограниченными возможностями.