В Петербурге стали реже рождаться и меньше умирать

Росстат опубликовал статистические данные, согласно которым в Северной столице существенно снизились темпы естественной убыли населения.

Так, в течение 11 месяцев 2022 года в Петербурге появились на свет 46 525 младенцев, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В пересчёте на тысячу человек коэффициент рождаемости снизился с 9,9 до 9,5.

За это же время в городе скончались 59 154 гражданина, что на 23% меньше, чем в 2021-м. Коэффициент смертности сократился с 15,6 до 12. В период с январь по ноябрь прошлого года естественная убыль населения в Петербурге достигла отметки 12 629 человек, что на 56% меньше, чем в 2021-м. Таким образом, коэффициент естественной убыли составил -2,5, а в прошлом году он равнялся -5,7.

Схожие данные можно увидеть и по всей России: убыль населения снизилась почти в два раза (до 543,4 тысячи человек), количество умерших сократилось с 2,23 млн до 1,74 млн человек, а родившихся — с 1,29 млн до 1,2 млн человек.