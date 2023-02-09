Циклонический вихрь задержит оттепель в Петербурге

Четверг, 9 февраля, выдастся в Петербурге тёплым и скользким — всё из-за того, что город находится на южной периферии обширного циклонического вихря, поделился синоптик Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Местами сегодня пройдёт мокрый снег, в основном будет облачно. Гололедица образуется на дорогах ближе к вечеру, поэтому водителям и пешеходам следует проявлять особую бдительность на улицах.

Температура будет варьироваться от 0 до +2 градусов, в Ленинградской области разница чуть больше — от -3 до +2. Ветер порывистый, местами до 10 м/с. Давление будет чуть выше обычной нормы.

В пятницу, 10 февраля, петербуржцы также смогут наблюдать небольшой снег, столбик термометра задержится на отметке 0, подытожил Леус.