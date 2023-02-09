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Новости 10:30

Три человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

фото ЗакС политика Три человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

В Новосибирске в жилом доме на Линейной улице в одной из квартир произошёл взрыв газа, часть здания обрушилась, спасатели продолжают разбор завала. На данный момент известно, что в результате ЧП погибли три человека, сообщает ТАСС.

Ранее в МЧС рассказывали о двух найденных на месте взрыва телах. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнял также, что, по последним данным, 11 человек были госпитализированы с места происшествия.

В результате взрыва газа в ночь на 9 февраля в доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


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