Горизбирком сформировал Молодежную избирательную комиссию

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 9 февраля определила состав Молодежной избирательной комиссии. В нее вошли 14 человек.

Фамилии членов Молодежного избиркома озвучил член ГИК Юрий Кузьмин. Территориальная избирательная комиссия №13 направила в избирком Артема Бердичевского, ТИК №24 — Марию Евдокимову, ТИК №9 — Сергея Ивлева, ТИК №8 — Полину Смирнову, ТИК №61 — Викторию Суворову.

От РГПУ им. А. И. Герцена в состав Молодежной комиссии прошла Татьяна Алексеева, от СПбУТУиЭ — Максим Воронин, от АНО "Городская среда" — Кристина Семенова, от Молодежной организации гуманитарно-политологического центра "Мост" — Анастасия Калиниченко. Свой представитель в комиссии есть и у "Молодой гвардии Единой России" — Тигран Мануков, и у Партии пенсионеров — Владислав Леснов.

От "Единой России" в комиссию вошел Михаил Пирогов, от ЛДПР — Евгений Скарин, от КПРФ — Антон Иванов. Кандидатка от "Справедливой России – За правду" прошла отбор, но отказалась от места в избиркоме, сообщил Кузьмин. По его словам, не вошел в состав комиссии кандидат от "Яблока".

- Представитель от "Яблока" тоже достаточно интересный молодой человек. Набрал хороший бал по эссе, но немножко здесь он недобрал, - сказал Кузьмин.

Член ГИК от "Яблока" Павел Шапчиц предположил, что отбор шел субъективно. Он предложил пока не одобрять состав Молодежного избиркома, а провести дополнительные испытания — большинство членов Горизбиркома эту идею не поддержали.

"Яблочника" решили зачислить в резерв Молодежной комиссии. На место председателя избиркома рекомендовали Воронина. Первое заседание Молодежной избирательной комиссии Петербурга должно пройти на следующей неделе.

София Саттарова