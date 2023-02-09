Чешский холдинг избавляется от петербургского ТК "Невский центр"

Входящий в активы чешской инвестиционной компании PPF Group холдинг PPF Real Estate намерен продать ТРК "Невский центр", расположенный в Петербурге, поделились с "Ведомостями" три консультанта, задействованные в работе с объектом.

По словам собеседников издания, в покупке комплекса заинтересован некий "крупный" городской предприниматель. По предварительным данным, это может быть ООО "Аптекарский", которому принадлежат ТЦ "Владимирский пассаж", "Авеню" и "Космос".

Сделка предварительно получила одобрение правительственной комиссии. По словам руководительницы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, сумма продажи может составить 7,8–8,3 млрд рублей.

ТЦ "Невский центр" является одним из последних активов, которые остались у PPF Group в России. После начала военной спецоперации (СВО) чешская компания избавилась от ТРЦ "Ярмарка" в Астрахани, логопарка "Южные врата" в Домодедове, ТЦ "М5 молл" в Рязани и московского бизнес-парка Comcity.