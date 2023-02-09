"Известия": В Госдуме предложили вернуть в школы черчение ради возрождения тяжелой промышленности

Комитет Госдумы по просвещению предложил вернуть в школьную программу курс черчения, сообщили 9 февраля "Известия". Письмо с инициативой направлено на рассмотрение главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

По мнению депутатов, в свете введенных против России санкций "критически важным становится возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроения", а это, в свою очередь, требует обучения большого количества специалистов в этой области. При этом отсутствие черчения в школьной программе приводит к тому, что у учеников снижается уровень технического, пространственного и творческого мышления, а также не формируется "фундамент для дальнейшего инженерного образования в период профессиональной ориентации у школьников".

Комментируя предложение, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова сослалась на мнение неназванных ученых, которые считают причиной отказа ряда студентов от изучения технических специальностей отсутствие в школьной программе черчения. Это происходит в тот момент, когда Россия "взяла курс на развитие технической науки", отметила депутат.