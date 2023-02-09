Арбитражный суд Петербурга начал процедуру банкротства "Книжной лавки писателей"

В Арбитражном суде началась процедура наблюдения в отношении АНО "Книжная лавка писателей", которому принадлежит одноимённый магазин на Невском проспекте, 66.

Как пишет в четверг, 9 февраля, "Деловой Петербург", новым временным управляющим книжного назначен Дмитрий Ражев, являющийся членом союза арбитражных управляющих "СРО "Дело".

Иск о признании одного из старейших городских книжных банкротом подало ООО "Скид", занимающееся управлением недвижимостью. Компания заявила о долге в размере 4,5 млн рублей, который накопился у магазина в результате цессии. За услугами "Скида" книжная лавка писателей обратилась некоторое время назад: в 2021 году у неё не было должного дохода для того, чтобы погасить имеющиеся задолженности, рассказывал ранее "Фонтанке" адвокат магазина Юрий Рубин.

"Задолженность возникла в результате выкупа долгов у кредиторов. Организация должна была рассчитаться со "Скидом" до конца 2021 года, однако ни одного платежа сделано не было", — сообщал Рубин.

В прошлом году с лавки взыскали 1,1 млн рублей в пользу Сбербанка, а также 2,5 млн рублей отсудила госкорпорация ВЭБ.РФ.

Книжная лавка писателей имеет богатую историю. Её учредили в 1934 году по инициативе Максима Горького и Сергея Кирова.