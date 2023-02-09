Смольный заложил 100 миллионов рублей на субсидии социально ориентированным НКО

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга, регламентирующее порядок субсидирования социально ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году, сообщила 9 февраля пресс-служба главы города.

Документ определяет правила предоставления НКО средств из городского бюджета на выполнение общественно полезных программ. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе, всего на эти цели заложено в текущем году 100 миллионов рублей.

Под общественно полезными программами понимается оказание социальных услуг, не включенных в соответствующий перечень в Петербурге, а заодно и ресурсная поддержка социально ориентированных НКО.