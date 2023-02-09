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Новости 11:59

Смольный заложил 100 миллионов рублей на субсидии социально ориентированным НКО

фото ЗакС политика Смольный заложил 100 миллионов рублей на субсидии социально ориентированным НКО

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга, регламентирующее порядок субсидирования социально ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году, сообщила 9 февраля пресс-служба главы города.

Документ определяет правила предоставления НКО средств из городского бюджета на выполнение общественно полезных программ. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе, всего на эти цели заложено в текущем году 100 миллионов рублей.

Под общественно полезными программами понимается оказание социальных услуг, не включенных в соответствующий перечень в Петербурге, а заодно и ресурсная поддержка социально ориентированных НКО.


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