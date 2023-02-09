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Новости 12:22

В Астрахани возбудили уголовное дело из-за сожжения иконы

фото ЗакС политика В Астрахани возбудили уголовное дело из-за сожжения иконы

По факту сожжения иконы в Астрахани в отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), сообщила 9 февраля пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следствие считает, что в минувшем январе молодой человек, "пренебрежительно относясь к православной вере, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — иконой Божией Матери", публично сжег последнюю около одного из местных торговых центров. Процесс он запечатлел на видео, которое позже выложил на своей странице в одной из социальных сетей.

"В рамках расследования уголовного дела будут опрошены иные лица, принимавшие участие в съемке. Их действиям также будет дана правовая оценка", — пообещали в СК.

Днем ранее стало известно о начале проверки по факту сожжения иконы. Как отмечалось, последняя представляла собой изображение Богородицы, нанесенное на картонную основу.

Фото: astr.sledcom.ru


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