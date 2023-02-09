В 2022 году Центробанк обнаружил почти пять тысяч финансовых пирамид и нелегальных компаний

В прошедшем году в России было зафиксировано немногим менее пяти тысяч нелегальных компаний и финансовых пирамид, что превышает показатели 2021 года, говорится в сообщении Центробанка от 9 февраля. Как отметили в регуляторе, наблюдаемый рост во многом связан с совершенствованием системы мониторинга, используемой ЦБ.

"Банк России в прошлом году обнаружил на 85% больше таких организаций, чем годом ранее. Было выявлено две тысячи пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи черных кредиторов (соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году)", — говорится в сообщении регулятора.

Большинство пирамид и нелегальных профессиональных участников действовали на просторах интернета. Это же относится к 43% черных кредиторов. Зачастую они обходились без создания сайтов и работали в мессенджерах. При этом почти половина финансовых пирамид принимала криптовалюты, а "лжефорексеры" обещали клиентам выход на соответствующий рынок.

"Рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что мы усовершенствовали нашу систему мониторинга, и она позволяет фиксировать незаконные финансовые проекты и компании на ранней стадии", — заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Он уточнил, что сведения о деятельности мошенников публикуются на сайте Банка России.