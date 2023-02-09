Четырбок анонсировал законопроект о бесплатном соцобслуживании для инвалидов боевых действий

На рассмотрение городского Заксобрания поступил законопроект о предоставлении бесплатного социального обслуживания проживающим в Петербурге инвалидам боевых действий, сообщил 9 февраля в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок ("Единая Россия"). Кроме него, авторами инициативы выступили единороссы Александр Ржаненков, Валерий Гарнец и Игорь Высоцкий.

Как уточнил Четырбок, инициатива коснется в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, а также граждан, работавших на объектах противовоздушной обороны. Всего в Петербурге по состоянию на 1 октября прошлого года проживало 58 тысяч человек из перечисленных выше категорий, добавил он.

Депутат заявил, что услуги должны будут оказываться как на дому, так и "в полустационарной и стационарной формах". Речь идет о стирке белья, уборке помещений, покупке продуктов, наблюдении за здоровьем и выполнении положенных процедур, а кроме того об оказании психологических и иных услуг.

"Каждый из указанных категорий должен получать со стороны государства реальную помощь. Законопроект, разработанный в том числе с учетом изменений в федеральном законодательстве, мы планируем рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний", — пообещал парламентарий.

Ранее Четырбок оказался в числе соавторов законопроекта об освобождении владельцев собак-проводников от уплаты штрафов за неубранные фекалии питомцев. При этом документ предполагает увеличение взысканий за подобное для прочих горожан.