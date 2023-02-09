Японская торговая сеть Uniqlo расторгает договоры аренды на торговые площади в Петербурге

Японский производитель одежды Uniqlo закрывает свои петербургские магазины, расторгая договоры аренды, информирует "Коммерсант".

Свою деятельность в стране торговая марка приостановила весной прошлого года, объявив о намерении полностью прекратить взаимодействие с Россией. Компания уже расторгла договоры аренды площадей в некоторых торговых центрах, пишет "Ъ". Полное закрытие бизнеса потребует ещё нескольких месяцев.

В Северной столице Uniqlo начал прощаться с арендуемыми площадями ещё в прошлом году. В частности, уже освобождён магазин в ТРК "Питер Радуга", а помещения в ТК "Лето" опустеют в феврале. Ещё один владелец петербургского ТК известил, что компания заявила о готовности уйти, однако окончательная договоренность по этому вопросу ещё не достигнута.

На данный момент магазины Uniqlo находятся в двух "Мегах", ТРК "Галерея" и "Доме Мод" на Петроградской стороне.