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Новости 14:49

Сотрудник СПбГУ получил 70 тысяч рублей штрафа из-за секретной камеры в туалете

фото ЗакС политика Сотрудник СПбГУ получил 70 тысяч рублей штрафа из-за секретной камеры в туалете

Мировой судья участка № 12 вынес решение по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни ( ч. 1 ст. 137 УК РФ) из-за секретной камеры, установленной в туалете СПбГУ. О процессе рассказали 9 февраля в объединённой пресс-службе городских судов.

Сотрудник вуза Сергей Чеченев стал фигурантом уголовного разбирательства после того, как его коллега обнаружила в отхожем месте микрокамеру, замаскированную медицинской маской.

Дело рассматривалось в закрытом режиме ввиду "интимности" инкриминируемой статьи. Как итог, Чеченев получил 30 тысяч рублей штрафа как наказание за содеянное, плюс его обязали выплатить по 20 и 10 тысяч рублей пострадавшим от его действий.

Добавим также, подобные дела довольно редки для рассмотрения в петербургских судах. К примеру, в четверг стало известно, что петербуржец смог отсудить у ЖКС деньги за испортившиеся в холодильнике продукты из-за необоснованно выключенного электричества.


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