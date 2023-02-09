До конца года во всех районах Петербурга могут появиться пункты по сбору опасных отходов

Правительство Петербурга рассчитывает открыть в 2023 году экопункты для сбора опасных отходов во всех районах города, сообщила 9 февраля пресс-служба губернатора. Сейчас они имеются в 10 районах Петербурга, в планах Смольного стоит обустройство экопунктов в оставшихся восьми.

"Мы поставили задачу и провели работу, чтобы экопункты появились в каждом районе города", — заявил по этому поводу губернатор Александр Беглов. Сбор опасных отходов он назвал "важной задачей для любого города" и отметил, что даже в малых количествах опасные отходы могут нанести вред окружающей среде.

Система сбора опасных отходов внедряется в Петербурге с 2010 года, сейчас в нее входят 10 экопунктов и 480 экотерминалов. Также ежедневно по графику в городе курсируют два экомобиля. Горожане могут сдать, в частности, ртутные лампы и термометры, батарейки и аккумуляторы, отслужившую оргтехнику и компьютеры, химические отходы и прочее. Всего в 2022 году горожане сдали более 170 тонн опасных отходов, отметили в Смольном.