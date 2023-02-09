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Новости 15:56

До конца года во всех районах Петербурга могут появиться пункты по сбору опасных отходов

фото ЗакС политика До конца года во всех районах Петербурга могут появиться пункты по сбору опасных отходов

Правительство Петербурга рассчитывает открыть в 2023 году экопункты для сбора опасных отходов во всех районах города, сообщила 9 февраля пресс-служба губернатора. Сейчас они имеются в 10 районах Петербурга, в планах Смольного стоит обустройство экопунктов в оставшихся восьми.

"Мы поставили задачу и провели работу, чтобы экопункты появились в каждом районе города", — заявил по этому поводу губернатор Александр Беглов. Сбор опасных отходов он назвал "важной задачей для любого города" и отметил, что даже в малых количествах опасные отходы могут нанести вред окружающей среде.

Система сбора опасных отходов внедряется в Петербурге с 2010 года, сейчас в нее входят 10 экопунктов и 480 экотерминалов. Также ежедневно по графику в городе курсируют два экомобиля. Горожане могут сдать, в частности, ртутные лампы и термометры, батарейки и аккумуляторы, отслужившую оргтехнику и компьютеры, химические отходы и прочее. Всего в 2022 году горожане сдали более 170 тонн опасных отходов, отметили в Смольном.


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