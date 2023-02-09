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Поезда на красной линии метро двигались с задержками из-за упавшего на рельсы петербуржца

фото ЗакС политика Поезда на красной линии метро двигались с задержками из-за упавшего на рельсы петербуржца

В Петербурге в результате ЧП временно прерывалось нормативное движение на красной линии метро на участке от "Проспекта Ветеранов" до "Девяткино". Сбой в работа транспорта обусловлен падением пассажира на пути, известили в пресс-службе городской подземки.

Инцидент произошёл на "Площади Восстания". В связи с этим приостанавливалось движение на отрезке от "Площади Ленина" до "Нарвской".

В петербургском метрополитене принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства.

По состоянию на 17:15 движение возобновили в обычном режиме. Сообщается, что упавшего пассажира извлекли из-под поезда, он жив, хотя его состояние не конкретизируется.


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