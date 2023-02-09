АСИ поставило Петербург на второе место в рейтинге регионов по качеству жизни

Петербург занял второе место в рейтинге качества жизни в регионах России, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), передает 9 февраля ТАСС. Первое место в списке отошло Москве.

Результатами исследования поделилась гендиректор АСИ Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета агентства, которое состоялось в четверг с участием президента Владимира Путина. По ее словам, в первую пятерку также вошли Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Места с шестого по десятое достались Татарстану, Белгородской области, Чечне, Тульской и Калининградской областям.

Сообщение о том, что Петербург занял второе место в рейтинге, уже прокомментировали в Смольном. Пресс-служба губернатора Александра Беглова распространила его слова о том, что подъем города в списке следует расценивать как "оценку результатов работы городского правительства". В 2021 году Петербург занимал четвертое место.