Власти Петербурга рассчитывают создать три новых заказника к 2025 году

На территории Петербурга к 2025 году может появиться три новых особо охраняемых природных территории, сообщил 9 февраля на пресс-конференции в "Интерфаксе" глава комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Александр Герман.

"До 2025 года в Петербурге планируют создать три новые особо охраняемые природные территории: заказники "Ораниенбаумский", "Тарховский" и "Сестрорецкие дюны"", — приводит слова чиновника ТАСС.

Герман заявил о планах развития экологических маршрутов, включая доработку детского экологического маршрута "У Лукоморья" в заказнике "Северное побережье Невской губы" и прокладку новых участков деревянного настила в заказнике "Сестрорецкое болото".

Всего на территории Петербурга сейчас насчитывается 17 особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше девяти тысяч га. Это 6,4 % от площади города как субъекта РФ.